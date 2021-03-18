Возрождение Крыма: что изменилось на полуострове за 7 лет с Россией

Глобальные преобразования коснулись каждой сферы

Одна из самых важных дат в современной истории нашей страны. Сегодня - день воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2014 года Владимир Путин, руководство полуострова и мэр Севастополя подписали договор, который официально закрепил возвращение региона в родную гавань. Но решение об этом принимали сами жители полуострова, проявив небывалое единодушие.

Ровесник Крымской весны Вова сегодня отмечает свой седьмой день рождения. Читает пока по слогам, но о будущем говорит уверенно: "Я хотел стать фермером, чтобы водить коров и пасти коров".

7 лет назад его мама - Анастасия Зайцева - именно ради такой уверенности своих детей голосовала на референдуме, а в ночь на 18 марта родила сына. Утром узнала о воссоединении полуострова и России. Это событие кардинально изменило жизнь всех крымчан.

"То, что не делалось многие десятилетия, произошло за очень короткий промежуток времени. Для нас, конечно, это социальная поддержка, в первую очередь", - говорит Анастасия Зайцева.

Вот он - результат такой поддержки - пять лет назад у Вовы появилась сестра Соня, в том же роддоме, но уже в совершенно других условиях. Новая жизнь в симферопольском роддоме №2. Современная аппаратура позволяет дистанционно следить за состоянием плода. На днях запустили кислородную станцию – к системе подключили палаты и операционные. Инна Мизина работает здесь уже 15 лет, рассказывает - все началось с капитального ремонта, а сегодня только и успевают подключать новую технику.

Новый корпус республиканской клинической больницы. 14 этажей. 15 отделений. Более тысячи коек. И самая современная медицинская помощь – в том числе высокотехнологичные нейрохирургические операции.

"На головном мозге, на спинном мозге, на периферической нервной системе, сосудистые патологии, эндоскопические операции с использованием современных микроскопов, с использованием современной навигационной системы, с претензионной точностью, точностью до 0,1 миллиметра. Такая точность будет в нейрохирургии. И это не будущее, это уже наше настоящее!" – сказал руководитель регионального сосудистого центра Валерий Касьянов.

Водозабор на реке Бельбек – тоже "настоящее". Отсюда Севастополь будет получать 50 тысяч кубометров – половину суточного объема. Военные инженеры построили объект в рекордные сроки – 115 дней. Работали в три смены, останавливались только на 1 января.

Русло очистили, расширили, укрепили, установили здесь дамбу. И теперь, во время паводков или сильных осадков заслонку закрывают и в створе начинает накапливаться вода, а ее излишки через шлюз попадают в накопитель. Бештрек-Зуйский водозабор – под Симферополем. Столицу полуострова полностью переводят на подземные источники.

Глобальные преобразования коснулись каждой сферы. Под Симферополем и Балаклавой построили две теплоэлектростанции, по дну Черного Моря провели энергомост – так Крым впервые в своей истории стал энергонезависимым регионом. А еще максимально доступным - новый терминал аэропорта за эти семь лет принял 33 миллиона пассажиров. Мечта поколений – Крымский мост обеспечивает автомобильное и железнодорожное сообщение с материком. Появился и транспортный стержень полуострова – трасса "Таврида".

В феврале 2014 о таких изменениях даже и не мечтали. "Крымская весна" стала реакцией на госпереворот в Киеве и угрозы со стороны украинских националистов. В те дни историк Андрей Никифоров вместе с другими представителями крымской интеллигенции составили письмо в Верховный Совет республики с просьбой провести всенародный референдум.

"Главная идея заключалась в том, что Крым должен сам распоряжаться своей судьбой. Мы стояли на грани того, что нас лишат всего, нас лишат идентичности, нас загонят в такое гетто, когда мы не сможем оставаться самими собой. То есть это такая духовная смерть", - заявил Андрей Никифоров.

Вместо этого Крым переживает возрождение. В этот день на полуострове традиционно сажают деревья, устраивают авто-мотопробег из Симферополя в Севастополь, а вечером, как и в те мартовские дни 14 года, проводят концерты и запускают праздничные фейерверки.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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