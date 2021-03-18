Западная пресса осудила антироссийские выпады Байдена

Москва проанализирует отношения с Вашингтоном

Посол России в США Анатолий Антонов прибудет в Москву для консультаций 20 марта. Об этом в четверг сообщили в нашем МИД. Как пояснили в министерстве, этот шаг продиктован необходимостью проанализировать отношения с Вашингтоном, которые, по сути дела, зашли в тупик.

Москва стремится не допустить необратимой деградации отношений с США. Однако масла в огонь подливают последние скандальные заявления Джо Байдена. А пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала новые санкции в отношении нашей страны.

Между тем, неоднозначные антироссийские выпады Байдена уже осуждают в Европе, передает "ТВ Центр". Так, французское издание "Фигаро" считает, что американский президент вышел за допустимые дипломатические нормы.

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