ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Западная пресса осудила антироссийские выпады Байдена

11:42
  • четверг
  • 18 марта 2021

Москва проанализирует отношения с Вашингтоном

Посол России в США Анатолий Антонов прибудет в Москву для консультаций 20 марта. Об этом в четверг сообщили в нашем МИД. Как пояснили в министерстве, этот шаг продиктован необходимостью проанализировать отношения с Вашингтоном, которые, по сути дела, зашли в тупик.
Американские журналисты попросили Захарову объяснить поведение Байдена

Москва стремится не допустить необратимой деградации отношений с США. Однако масла в огонь подливают последние скандальные заявления Джо Байдена. А пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала новые санкции в отношении нашей страны.

Между тем, неоднозначные антироссийские выпады Байдена уже осуждают в Европе, передает "ТВ Центр". Так, французское издание "Фигаро" считает, что американский президент вышел за допустимые дипломатические нормы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Джо Байден
Джо Байден
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.