В Европе ужесточают ограничения из-за третьей волны коронавируса

В ЕС - недостаток вакцин

Массовая прививочная кампания идёт во всех регионах. Растёт потребность в нашей вакцине и за рубежом. Канцлер Австрии призвал ускорить регистрацию "Спутника V". Спешка понятна - в Европе резкий рост заболеваемости и новые ограничения.

Двукратную чемпионку мира по боксу знают и уважают во всем Дагестане. В одну из поликлиник Махачкалы сегодня она пришла одной из первых, чтобы показать пример. Хотя, как выяснилось, самая сильная женщина республики уколов все-таки боится.

- Вообще не почувствовала.

- Чуть-чуть посидите, минут 20 в коридоре. Понаблюдаем за реакцией.

Всего в Дагестане уже привились более 20 тысяч человек. Минздрав республики уже запросил дополнительную партию вакцины. В целом по России прививку от коронавируса получили уже более 7 миллионов человек. И это число постоянно растет. Тогда как в Европе, где власти все большего числа стран констатируют начало третьей волны заболеваемости, вакцинация по сути на грани срыва из-за массовой приостановки использования препарата AstraZeneca ("АстраЗенека"). В четверг Европейское агентство по лекарственным средствам проведет заседание по этому вопросу, после чего Еврокомиссия должна огласить решение о возможности дальнейшей вакцинации. Пока же правительствам остается только ужесточать антиковидные ограничения.

"Совет обороны принял решение о введении дополнительных мер, вплоть до полного закрытия ряда территорий, где эпидемическая ситуация вызывает наибольшее беспокойство. Мы очень ждем рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам и надеемся, что оно разрешит использование вакцины AstraZeneca", - заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

Другая сторона вопроса - элементарная нехватка вакцин. Стремясь насытить свой рынок, вышедшая из ЕС Великобритания серьезно ограничила поставки. Брюссель негодует, Лондон оправдывается.

"Мы ожидаем, что все гарантии и поставки по контракту будут выполнены. Честно говоря, я удивлен, что мы ведем этот разговор. Обычно Великобритания и ЕС объединяется в противовес другим странам с менее демократическими режимами, чем у нас, которые часто балансируют на грани войны", - отметил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Вот только война теперь между Великобританией и ЕС. Торговая. А еще - политика, которая мешает руководству ряда государств и Евросоюза в целом признать то, что поняли уже в десятках стран мира - российская вакцина "Спутник V" эффективна и безопасна, осталось лишь сертифицировать ее в Европе. Об этом в интервью местному телеканалу сообщил канцлер Австрии. Себастьян Курц прямо заявил, что Евросоюз оказался неконкурентоспособным по отношению к другим регионам мира. А распределение препаратов против ковида в странах ЕС идет неравномерно.

А пока новый карантин: в Италии, Польше, Нидерландах, Франции. Вот только жители Европы устали от ограничений и все чаще протестуют. Бурно, как в Голландии или креативно - как это сделал хор французской оперы. На ступенях театра артисты исполнили произведение Верди "Хор рабов".

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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