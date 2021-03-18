В Оренбурге неизвестные начали травить бездомных собак

Есть ли выход из сложившейся ситуации и почему бездействуют местные власти?

В Оренбурге выясняют причины массовой гибели бездомных собак. Жители утверждают: псов травят люди - это началось после нескольких нападений животных на мирных прохожих. Город разделился на два лагеря - одни встали на защиту четвероногих, другие боятся появляться на улице.

На весеннем солнце мирно греются собаки. Беспризорные и бездомные. Местные жители из числа сердобольных их периодически подкармливают: то косточку кинут, то кусок мяса. Вот они далеко и не уходят от этого многоквартирного дома в Оренбурге, периодически пугая тех, кто не столь добр к их стае.

Нападения, в том числе на людей, происходят в этом дворе с завидной регулярностью. Кому-то это явно надоело. Эту стаю начали просто истреблять - травить. Сначала жители нашли двух погибших собак. Теперь ещё одну. Они явно умерли не сами, уверены зоозащитники. Написали заявление в полицию. Там начали проверку.

Для Оренбурга, как и для многих других российских городов, проблема бездомных собак стоит довольно остро. По оценках городских властей, сейчас поголовье бездомных собак перевалило отметку в десять тысяч. И это реальная угроза и опасность для населения, в том числе детей. Практически каждую неделю в социальных сетях появляются видеоролики, как в прямом смысле стаи нападают на людей.

Это последствия встречи с бездомными собаками оренбургской школьницы (см. видео). Девочку у разъяренной стаи отбили прохожие. На этом фоне вновь зазвучали призывы разрешить отлов и уничтожение бездомных собак, однако в Госдуме в очередной раз заявили: действующее законодательство позволяет регулировать этот вопрос в полном объёме.

"За каждый покус, за каждое нападение бездомной собаки на человека должен отвечать чиновник, который не исполнил свои полномочия, которые ему определены федеральным законом", - заявил председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Согласно действующему законодательству, бездомная собака должна быть поймана, помещена в приют на карантин - это около месяца, стерилизована, привита и отпущена на свободу. В Оренбурге городские власти утверждают: за те деньги, что выделяются из бюджета, работать никто не хочет.

Согласно уголовному кодексу, за жестокое обращение с животными можно получить до пяти лет заключения. Наказание, о котором вряд ли думают люди, истребляющие бездомных собак. Этот двор в Оренбурге разделился на тех, кому собак жалко и тех, кто детей своих одних гулять отпускать боится. И в этой ситуации явно правы и те, и другие.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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