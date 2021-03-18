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В России стартовал третий сезон конкурса "Цифровой прорыв"

11:58
  • четверг
  • 18 марта 2021

В этом году кейсы будут разделены на два типа

Стартовал третий сезон всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". О ключевых особенностях этого года рассказали на пресс-конференции в Москве.

Мероприятие организовано президентской платформой "Россия - страна возможностей". Участникам предстоит решить реальные IT-задачи, поставленные бизнесом и государством. Всего запланировано 8 полуфиналов, где участники представят проекты, касающиеся разных сфер жизни. Например, "Транспорт и логистика" или "Креативные индустрии".

"У нас в этом году все кейсы будут разделены на два типа: на технологические кейсы и на управленческие. Главное отличие управленческих заключается в том, что для их решения не обязательно кодить, не обязательно создавать какую-то программу, но нужно быть, конечно, специалистом в области IT технологий", - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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