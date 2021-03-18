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В Москве представили трехтомник об истории Севастополя

12:06
  • четверг
  • 18 марта 2021

Над монографией работали специалисты из множества городов

К седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией в Москве в четверг представили монографию "История Севастополя". Презентация состоялась в Доме Российского исторического общества, передает "ТВ Центр".
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Трёхтомник охватывает период от раннего палеолита до событий весны 2014 года. Над изданием работали специалисты из Крыма, Севастополя, Москвы и Санкт-Петербурга. Они трудились в течение почти трёх лет. Участники мероприятия отметили: книга станет платформой для дальнейших исследований.

"Фундаментальный труд, который мы сегодня презентуем, стал важным достижением отечественной исторической науки. Это свидетельство возрождения севастопольской исторической школы. Исчерпывающий справочник по истории города, потребность в котором давно назрела", - заявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

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