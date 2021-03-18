Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

В столице – снег и гололед

В столице 18 марта объявлен желтый уровень погодной опасности. В Москве гололедица, предупреждение действует до 21:00 19 марта.

"Прочие опасности. Местами гололедица", - цитирует сообщение Гидрометцентра Агентство городских новостей "Москва".

Департамент транспорта столицы в связи с предупреждением о гололеде обратился к водителям с призывом соблюдать дистанцию и скоростной режим. По данным синоптиков, в в Москве 18 марта ожидается небольшой снег местами, облачность, днем плюс 1 - плюс 3. В Подмосковье - минус 1 - плюс 4.

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