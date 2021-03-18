Сергунина: Прием заявок на субсидии на обучение сотрудников откроется в Москве 22 марта

Подать заявку теперь можно и онлайн

В Москве 22 марта начинается новый этап приема заявок на получение субсидий на обучение сотрудников. Компании смогут возместить до 95% расходов, но не более 120 тысяч рублей, на одного специалиста и до 10 миллионов на всю организацию.

"В 2020 году было одобрено 204 заявки на общую сумму более 48 миллионов рублей. В этом году мы расширили список получателей поддержки и упростили условия подачи заявок", - сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В этом году компании также могут отправить заявки на получение субсидий онлайн. Компенсировать расходы теперь могут некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, которые заключили с сотрудниками трудовые договоры. Принимаются на рассмотрение как договоры на обучение между работодателем, сотрудником и образовательной организацией, так и двусторонние - между работодателем и образовательной организацией.

Компенсация расходов на обучение распространяется на программы среднего и дополнительного профессионального образования по всем специальностям из Общероссийского классификатора специальностей. Кроме того, возместить можно и оплату программ профессиональной переподготовки с присвоением дополнительных квалификаций (MBA, EMBA, MPA).

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