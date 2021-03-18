Аналитик объяснила, почему даже самым богатым приходится работать

Аналитик ответила, сможет ли человек прожить без работы

Мечта получить большую сумму денег и больше никогда не работать есть у многих, однако возможен ли такой сценарий в реальной жизни? Финансовый аналитик Юлия Афанасьева предупредила всех грезящих о красивой жизни: работать придется в любом случае.

Эксперт отметила, что размер суммы, позволяющей оставить работу и погрузиться в мир собственных увлечений, для каждого свой. Однако праздно проводить жизнь не получится, даже если получить необходимое количество средств - чтобы сохранить и приумножить "деньги мечты", придется многому научиться, иначе есть риск все потерять.

"Вы когда-нибудь интересовались судьбами людей, которые срывали джек-пот в лотерее? Как правило, независимо от размера выигрыша – это были и десятки, и сотни миллионов долларов – деньги не пошли им впрок", - подчеркнула аналитик.

Она отметила, что владелец крупной суммы денег может не опасаться болезней, безработицы, заняться хобби, на которое раньше не хватало времени. Но работу в привычном понимании при таком раскладе придется поменять на обучение финансовому планированию и изучение законодательства, экономической ситуации в стране и мире, анализ дел на фондовом рынке и многие другие хлопоты, передает агентство "Прайм".

"Это огромная интеллектуальная работа. Так что отпускаем в море золотую рыбку, без просьб и желаний, и идем работать и учиться финансовому планированию!" - резюмировала Афанасьева.

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