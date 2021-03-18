Американские журналисты попросили Захарову объяснить поведение Байдена

Они не понимают, что произошло с их президентом

Высказывания президента США Джо Байдена в интервью телеканалу ABC затрудняются объяснить американские эксперты и дипломаты. А журналисты из США обращались за разъяснениями в российский МИД, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"У американских коллег вызывает озабоченность - мы говорим про общественность, журналистов, дипломатов, политиков, политологов. На сегодняшний день что у них происходит… отсутствие возможности это прокомментировать. Даже на простой вопрос: "Скажите, пожалуйста, а что это было?" они не могут дать ответ", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Захарова прокомментировала заявление Байдена в интервью телекомпании ABC. Президент США заявил, что российское руководство и лично Владимир Путин должны будут "заплатить цену" за якобы имевшие место попытки вмешательства в американские выборы.

Дипломат подчеркнула: Москва не меняла базовых подходов к международным отношениям. При этом со стороны Вашингтона – "качели" с огромной амплитудой, отметила Захарова.

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