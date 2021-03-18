В Ухте пожарный спас женщину от падающей глыбы льда (видео)

Спасатель успел моментально среагировать

В Ухте женщина едва не погибла под глыбами льда, сорвавшимися с крыши дома. Спастись удалось благодаря пожарному, который в этот момент оказался рядом, сообщает "ТВ Центр".

Имя неравнодушного мужчины - Артур Браславский, он просто шёл на работу, услышал странные звуки и увидел скопление снега на кровле. Остановился, чтобы снять видео и поторопить коммунальщиков с уборкой.

Как оказалось, не зря. Женщина не подозревала об опасности. Спасатель успел быстро среагировать. В итоге никто не пострадал.

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