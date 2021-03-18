Тодоренко рассказала о неизлечимой болезни

Ведущая не унывает

Регина Тодоренко призналась подписчикам, что страдает от неизлечимой болезни. Телеведущая даже показала видео из клиники, в которую пришла на процедуры.

Тодоренко в Instagram продемонстрировала белое пятно на колене, которое напомнило подписчикам характерный симптом витилиго. Ведущая заявила, что хоть болезнь и принято считать неизлечимой, она пытается бороться с недугом. В ролике девушка показала, как врач вводит в пораженный участок кожи специальные препараты.

Звезда подчеркнула, что недуг нисколько ее не смущает. Она даже смогла найти у болезни положительные стороны. "У всех великих людей была эта болезнь, даже у Майкла Джексона", - отметила Тодоренко.

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