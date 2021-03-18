Россиян предупредили об опасности магнитиков на холодильнике

Многие любят крепить магниты к бытовой технике

Магнитики на холодильниках – популярные украшения, напоминающие о приятных моментах жизни. Могут ли такие сувениры стать причиной поломки холодильников и прочей техники, рассказал физик Юрий Михайловский.

Эксперт отметил, что в целом магниты на холодильник не приносят вреда, но многое зависит от их мощности. Чаще всего встречаются ферритовые магниты, которые создают слабое магнитное поле. Но если же попался магнит другого типа - неодим-железо-боровый стального цвета – он обладает достаточной мощностью, чтобы повлиять на электронику.

Если крепить магниты на компьютер, то стоит помнить о нескольких правилах, подчеркнул Михайловский.

"В компьютере есть жесткие диски, некоторые виды используют принципы магнитной записи. Они самые дешевые на рынке, поэтому почти у всех они есть. Мощный магнит своим полем может его размагнитить, поэтому с компьютером надо быть осторожнее, если вешаете магнит, главное, чтобы он не был впритык к жесткому диску. Хотя ферритовые магниты вряд ли могут что-то сделать", - заявил специалист.

Также он рекомендовал с осторожностью относиться к магнитам тем людям, которые имеют в организме медицинские приборы, передает Радио Sputnik.

"В любом случае, если в нашем организме по той или иной причине есть хоть какие-то материалы, которые взаимодействуют с магнитом, что-то железосодержащее, не стоит к ним близко подносить магниты, как минимум чисто механически может возникнуть притяжение или отталкивание, это уже не очень хорошо. Это касается, например, людей с кардиостимуляторами. Однако у магнитного поля есть еще одно важное свойство – оно очень быстро падает с расстоянием. Чтобы магнит на нас как-то влиял, надо с ним прямо обниматься, а на расстоянии 10 сантиметров никакого взаимодействия не будет", - добавил физик.

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