Коронавирусом в России заболели еще 9803 человека

Выздоровел 12061 человек

В России за минувшие сутки выявили 9803 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 4428239.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1934. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 918 человек, в Подмосковье - 537.

Выздоровел за сутки 12061 человек. Скончались 460 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 4037036 человек. Общее число умерших достигло 93824.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 116,3 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 492920 человек.

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