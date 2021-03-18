Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Володи Федосейкина

Мальчику нужна срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение семилетнего Володи Федосейкина из республики Мордовия. У мальчика остеосаркома левой бедренной кости.

Сейчас он проходит второй курс высокодозной химиотерапии в центре имени Блохина. И пока не может передвигаться без костылей. Надежда на выздоровление для него - это операция и протезирование.

Слова благодарности от мамы Володи: "Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! От всего сердца хочу поблагодарить Вас за оказанную нам помощь! Вы совершили для нашей семьи настоящее чудо: помогли собрать деньги на необходимое лечение! Сложно подобрать слова, чтобы выразить все наши эмоции и чувства! Пишу эти строки и не верю, что нам удалось закрыть сбор! Искреннее спасибо каждому, кто помог нашему Вовочке! Вы подарили ему шанс вернуться в школу, где он вновь сможет увидеть своих друзей! Конечно, у сына еще впереди операция и долгая реабилитация после нее, однако мы верим, что благодаря Вашей поддержке Вовочка справится со всеми трудностями и продолжит радовать нас своими успехами. Желаю Вам, дорогие благотворители, бесконечного здоровья и счастья! Именно Вы даете надежду на здоровое будущее наших детей! Пусть добро возвращается к Вам с удвоенной силой! Низкий поклон за Ваши бескорыстные и открытые сердца! С уважением, мама Вовы".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство.

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