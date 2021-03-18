Медики предупредили пожилых о риске повторного заражения COVID-19

В возрастной категории 65+ угроза выше

Угроза повторного заражения коронавирусом выше для пожилых людей старше 65 лет. Вывод датских ученых основан на результатах исследования, опубликованного в авторитетном журнале Lancet.

Исследователи настоятельно советуют не полагаться на естественный иммунитет. Прививка от коронавируса, по данным врачей, обеспечит длительную и надежную защиту от повторного заражения.

"Наши результаты могут помочь в принятии решений о том, какие возрастные группы следует вакцинировать... поскольку нельзя полагаться на естественную защиту, особенно среди пожилых людей", - говорится в статье.

Защита от повторного заражения у людей в возрастной категории до 65 лет, по данным исследователей, достигает 80%. А у пожилых старше 65 лет этот показатель снижен до 47%.

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