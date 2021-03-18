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Маунтинбайкер изобразил падение, чтобы сделать предложение девушке

11:08
  • четверг
  • 18 марта 2021

В этом ему помогла команда гонщиков

Профессиональный маунтинбайкер из Испании Бьенвенидо Агуадо решил оригинально сделать предложение своей возлюбленной Марте Гарручо и подстроил падение на трассе. Для достоверности молодой человек попросил друзей подыграть ему.

Молодой человек сделал вид, что не справился со сложным прыжком. Чтобы девушка не заметила подвоха, ее попросили заснять на видео трюк команды гонщиков. В это время молодой человек после удачного приземления оставил байк и лег на землю, притворившись травмированным, а его друзья поспешили передать Марте "трагическое" известие.

Когда девушка подбежала к любимому, он встал на одно колено, достал кольцо и сделал возлюбленной предложение. Видео необычного способа сделать предложение смотрите в нашем Telegram-канале.

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