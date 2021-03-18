ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

НАТО планирует восемь учений с украинским флотом у берегов Крыма

11:04
  • четверг
  • 18 марта 2021

К маневрам привлекут 11 тысяч военных

Североатлантический альянс запланировал 8 крупных совместных с Украиной учений у берегов Крыма в 2021 году. В маневрах примут участие 11 тысяч иностранных военных, сообщил замглавы Минобороны России Андрей Картаполов.
В Госдуме ответили на призыв украинского посла к Германии "вернуть" Крым

"На 2021 год в регионе запланировано восемь крупных совместных учений вооруженных сил Украины и НАТО с участием 11 тыс. иностранных военных - американцев, поляков, румын и англичан", - заявил замминистра во время "круглого стола" в Совете Федерации.

По словам Картаполова, военное присутствие стран НАТО в регионе резко возросло после возвращения Крыма в состав России. Особенно активными натовцы стали после керченской провокации ВМС Украины в 2018 году: американские корабли, разведывательные самолеты и беспилотники регулярно приближаются к российским границам.

В Минобороны напомнили, что российские военные за несколько лет значительно усилили группировку в Крыму - в том числе, за счет систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400. Замминистра подчеркнул: группировка войск на полуострове не оставляет ни единого шанса любому потенциальному противнику, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
ВМС НАТО
ВМС НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.