НАТО планирует восемь учений с украинским флотом у берегов Крыма

К маневрам привлекут 11 тысяч военных

Североатлантический альянс запланировал 8 крупных совместных с Украиной учений у берегов Крыма в 2021 году. В маневрах примут участие 11 тысяч иностранных военных, сообщил замглавы Минобороны России Андрей Картаполов.

"На 2021 год в регионе запланировано восемь крупных совместных учений вооруженных сил Украины и НАТО с участием 11 тыс. иностранных военных - американцев, поляков, румын и англичан", - заявил замминистра во время "круглого стола" в Совете Федерации.

По словам Картаполова, военное присутствие стран НАТО в регионе резко возросло после возвращения Крыма в состав России. Особенно активными натовцы стали после керченской провокации ВМС Украины в 2018 году: американские корабли, разведывательные самолеты и беспилотники регулярно приближаются к российским границам.

В Минобороны напомнили, что российские военные за несколько лет значительно усилили группировку в Крыму - в том числе, за счет систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400. Замминистра подчеркнул: группировка войск на полуострове не оставляет ни единого шанса любому потенциальному противнику, передает "Интерфакс".

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