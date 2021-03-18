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На Камчатке туристы-экстремалы пожарили сосиски в лаве вулкана

11:52
  • четверг
  • 18 марта 2021

Извержение началось месяц назад

Извержение бокового прорыва Ключевского вулкана на Камчатке привлекает внимание туристов-экстремалов. Самые отчаянные из них не просто гуляют среди рек текущей лавы, но даже готовят в ней еду.

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Побочный прорыв произошел на вулкане Ключевском 18 февраля этого года. Зона прорыва располагается на северо-западном склоне в 2850 метрах над уровнем моря. Прорыв образовали две параллельные трещины, находящиеся на расстоянии 250 метров друг от друга.

В последние несколько дней туристы стали все чаще выкладывать в Сеть видео с прогулок по вулкану. Экстремалы гуляют по кромке кратера и жарят сосиски на застывающей лаве.

"Извержение продолжается, шлаковый конус подрастает, и лавовые потоки продолжают вытекать из конуса, разлетаются лавовые бомбы. На кадрах в соцсетях ребята стоят на кратере и снимают, как вулканические бомбы и шлак выбрасывает из кратера на порядка 60 метров над его кромкой. Это опасно. Ребята - экстремалы, и им повезло, что никого не ударило по голове: вулканические бомбы выбрасывает с огромной скоростью, они падают по параболическим траекториям на склон шлакового конуса", - прокомментировала такое поведение руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

Она добавила, что приготовление еды на горячей лаве может не представлять опасности, "если с головой дружить". Однако подниматься на извергающийся вулкан опасно – есть риск попасть под лавовую бомбу или под ледник, подтаявший из-за извержения, передает РИА Новости.

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