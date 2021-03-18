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Порошенко пришел в восторг от высказываний Байдена в адрес Путина

11:46
  • четверг
  • 18 марта 2021

Политик увидел в этом "шанс для Украины"

Экс-президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента США Джо Байдена за "ценные слова" в адрес российского лидера Владимира Путина. Политик утверждает, что и сам раньше говорил то же самое, а теперь хозяин Белого дома только подтвердил его правоту. Заодно Порошенко пообещал нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь наладить связь с другом Байденом – "на благо Украины".
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"То, что Байден — надежный союзник Украины в нашей обороне от российской агрессии и в проведении реформ, знаю не понаслышке, а по собственному опыту и общения. Президент Байден — большой шанс для Украины, для нашей европейской и евроатлантической интеграции", — заявил Порошенко в опубликованном на странице в Facebook видеообращении.

Выглядящий слегка подшофе экс-президент предупредил Зеленского, что теперь от его действий зависит, сохранит ли Украина стратегическое партнерство с США. Порошенко подчеркнул, что это жизненно важно, "чтобы выстоять в войне с Россией".

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