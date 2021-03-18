Попова оценила вероятность отмены масочного режима

"Серьезных изменений в жизни" пока не предвидится

Ослабление ограничительных мер, связанных с коронавирусом, возможно к лету. Это произойдет, если граждане будут соблюдать их сегодня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Отмена определенных ограничений, безусловно, идет постоянно. И мы все это видим. И рестораны большее время работают, и какие-то мероприятия начинают на открытом воздухе проводиться при соблюдении всех правил", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Однако пока рано говорить об отмене обязательного масочного режима и "серьезных изменениях в жизни". По ее словам, количество "инфекционного начала" в обществе еще большое.

"Пока сегодня все требования по защите своего здоровья - по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук, различных поверхностей, для обработки своих помещений, рабочих или домашних, это все пока остается", - сказала она.

В целом, отметила Попова, эпидемическая ситуация стабилизируется, а количество заболевших ежедневно снижается. Колебания данных в течение недели она объяснила с регистрацией новых слчаев, а не с эпидпроцессом.

По данным на 18 марта, в России выявили еще 9803 случая заражения коронавирусом. Вылечились больше 12 тысяч человек. Всего с начала пандемии в стране подтверждено 4428239 случаев инфицирования коронавирусом.

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