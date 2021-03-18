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Княжевская: Соединение Троицкой и Бирюлевской линий метро улучшит транспортную ситуацию на юге Москвы

12:01
  • четверг
  • 18 марта 2021

Пассажиры получат альтернативные маршруты при поездках по городу

Троицкую линию московского метрополитена продлят от станции "Севастопольский проспект" до станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии. Это поможет не только разгрузить пересадочные узлы в центре столицы, но и сделать свободнее действующие ветки.

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Также решение соединить Троицкую и Бирюлевскую линии позволит улучшить транспортное обслуживание районов Донской, Нагорный и Нагатино-Садовники.

"Будет сформирован транспортно-пересадочный узел между станции "ЗИЛ" Троицкой линии, Бирюлевской линией метро и МЦК, что существенно повысит комфорт передвижения пассажиров и разделит дополнительные пассажиропотоки", - заявила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Отмечается, что на станции "ЗИЛ" москвичи и гости столицы смогут пересесть на Бирюлевскую линию, а также на поезда МЦК. Благодаря этому значительно сократиться время в пути, добавили на официальном сайте мэра Москвы.

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