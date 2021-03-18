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Попова рассказала, что делать при отсутствии иммунитета после прививки от COVID

12:19
  • четверг
  • 18 марта 2021

У некоторых людей после прививки не вырабатываются антитела

В том случае, если после прививки от коронавируса не выработался иммунитет, следует обратиться к врачу за консультацией, рекомендовала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Она отметила, что для подобных случаев разработаны специальные схемы иммунизации, которые способны помочь в решении возникшей проблемы, передает "Россия24".

"Каждый раз следует прислушаться к мнению врача. Каждый раз это решает ваш лечащий врач и врач-иммунолог, который вас ведет и знает об этой проблеме. И я уверена, что специальные схемы иммунизации смогут помочь в этой ситуации", - заявила Попова.

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