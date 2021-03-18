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В гражданский оборот ввели около 200 тысяч доз "ЭпиВакКороны"

12:12
  • четверг
  • 18 марта 2021

Планируется производить 10 миллионов доз ежемесячно

В России в гражданский оборот введено более 186 тысяч доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона". Выпускающая препарат новосибирская компания "Вектор-Биальгам" планирует расширить производство, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
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"По состоянию на 17 марта 2021 года в гражданский оборот введено 5 серий вакцины "Эпиваккорона", произведенной на промышленной площадке АО "Вектор- БиАльгам", общим количеством 186 150 доз. Вакцину вводят двукратно внутримышечно с интервалом в 2-3 недели", - говорится в сообщении.

Генеральный директор "Вектор-Биальгам" Леонид Никулин сообщил, что масштабирование производства позволит поставлять вакцину "Эпиваккорона" по всей стране. Сейчас на предприятии ежемесячно разливают 1,5 миллиона доз в ампулах и 5 миллионов в шприцах. К концу 2021 года планируется выпускать 10 миллионов доз в месяц.

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