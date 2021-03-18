Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с Россией

Нужно создавать комфортные условия для жизни и отдыха людей, отметил президент

18 марта - в день воссоединения с Россией - с жителями Крыма пообщался Владимир Путин. Встреча прошла в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

Глава государства поздравил их с историческим событием, отметив - общими усилиями уже немало сделано для развития региона. Значительные средства вкладываются в экономику, социальную сферу, транспорт. Идет работа по сохранению историко-культурного наследия. Но много проблем ещё предстоит решить - это в том числе и водоснабжение, и замена ветхой инфраструктуры.

"Ничего не вкладывалось десятилетиями, только выкачивали отсюда ресурсы. Нам нужно быстрее наверстывать время, двигаться вперед, создавать комфортные условия для жизни, быта и отдыха людей. Расширять возможности в медицине, образовании, поддерживать крымские и севастопольские предприятия. Привлекать инвесторов, чтобы экономика не замирала между туристическими сезонами, чтобы открывались новые рабочие места, чтобы росли зарплаты и были востребованы специалисты, молодежь в самых разных областях, чтобы Крым и Севастополь были самодостаточными, успешными, безопасными и современными регионами с самыми высокими стандартами жизни", - отметил Путин.

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