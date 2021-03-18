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В России улучшат качество медпомощи шахтерам

14:54
  • четверг
  • 18 марта 2021

Поправки подготовил кабмин

Правительство подготовило поправки для улучшения медпомощи шахтёрам. Об этом в четверг сообщил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, которое состоялось в режиме видеоконференции.
Мишустин поручил правительству поддержать сельских учителей

Премьер подчеркнул: речь идёт о правилах и порядке постоянных медицинских осмотров, а также о диспансеризации и лечении профессиональных заболеваний. Также на заседании затронули тему онлайн-торговли, передает "ТВ Центр".

Так, на сайте "Госуслуг" может появиться специальный сервис для урегулирования споров по поводу интернет-покупок. Михаил Мишустин отметил: если у покупателя возникает претензия к товару, он должен иметь возможность быстро и просто предъявить её продавцу.

"Для этого правительство подготовило изменения в законодательство о защите прав потребителей. Они создадут правовую основу для урегулирования споров через специальный онлайн-сервис на Едином портале государственных услуг. В процессе урегулирования спора там можно подобрать альтернативные варианты: вернуть товар, заменить его на другой или получить скидку на будущие покупки, то есть подобрать самый подходящий для продавца и покупателя вариант", - отметил Мишустин.

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