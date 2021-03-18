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В Самаре рухнула стена жилого дома 1909 года постройки (видео)

14:46
  • четверг
  • 18 марта 2021

Подробности происшествия

В Самаре в четверг утром обрушилась несущая стена жилого дома, который был построен больше века назад. Обошлось без жертв и пострадавших. Следственный комитет и прокуратура начали проверку.

Из квартиры дома 1909 года постройки открывается панорамный вид на исторический центр Самары.

"Произошло обрушение несущей стены на площади 120 квадратных метров. На момент обрушения в доме находились 4 человека. Которые самостоятельно вышли из дома", - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

В 6 утра на этой кухне, судя по всему, готовились завтракать. Эвакуировались быстро. Схватили, что успели.

Спасатели разбирают завалы. Здание отключили от электричества и водоснабжения. По словам местных жителей, дом уже давно признали аварийным. Но люди продолжали здесь жить. В пяти квартирах зарегистрированы 22 человека.

Чтобы согреться, выделили автобус. Власти решают, где разместить людей. Это не первый подобный случай в городе. Полгода назад на этой же улице обрушилась часть трехэтажного дома. А в марте 2020 стена ещё одного упала на соседнее здание. В МЧС тогда заявили, что конструкции разрушились от старости. Причины нового ЧП будут ясны после экспертизы. Близко к дому людей не подпускают, опасаясь, что кирпичная кладка продолжит осыпаться.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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Сотрудники МЧС на месте обрушения
Последствия обрушения стены дома
Последствия обрушения стены дома
Сотрудники МЧС на месте обрушения
Сотрудники МЧС на месте обрушения
Последствия обрушения стены дома
Последствия обрушения стены дома
Сотрудники МЧС на месте обрушения
Сотрудники МЧС на месте обрушения
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