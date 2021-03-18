В Самаре рухнула стена жилого дома 1909 года постройки (видео)

Подробности происшествия

В Самаре в четверг утром обрушилась несущая стена жилого дома, который был построен больше века назад. Обошлось без жертв и пострадавших. Следственный комитет и прокуратура начали проверку.

Из квартиры дома 1909 года постройки открывается панорамный вид на исторический центр Самары.

"Произошло обрушение несущей стены на площади 120 квадратных метров. На момент обрушения в доме находились 4 человека. Которые самостоятельно вышли из дома", - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

В 6 утра на этой кухне, судя по всему, готовились завтракать. Эвакуировались быстро. Схватили, что успели.

Спасатели разбирают завалы. Здание отключили от электричества и водоснабжения. По словам местных жителей, дом уже давно признали аварийным. Но люди продолжали здесь жить. В пяти квартирах зарегистрированы 22 человека.

Чтобы согреться, выделили автобус. Власти решают, где разместить людей. Это не первый подобный случай в городе. Полгода назад на этой же улице обрушилась часть трехэтажного дома. А в марте 2020 стена ещё одного упала на соседнее здание. В МЧС тогда заявили, что конструкции разрушились от старости. Причины нового ЧП будут ясны после экспертизы. Близко к дому людей не подпускают, опасаясь, что кирпичная кладка продолжит осыпаться.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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