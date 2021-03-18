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В студии Медиа.ОНФ обсудили изменения в законе о СМИ

15:24
  • четверг
  • 18 марта 2021

В онлайн-встрече приняли участие журналисты и профильные ведомства

В четверг в студии Медиа.ОНФ состоялась онлайн-встреча журналистов из разных регионов с представителями Роскомнадзора и Минцифры. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Главными темами дискуссии стали изменения в законе "О средствах массовой информации". В частности, говорили о доступности обновлённых нормативных актов.

"У нас не хватает нормального информационного продолжения всего этого. Наверное, вы должны каким-то образом оповещать, не только на вашем сайте. Надо использовать другие ресурсы наши. У нас во многих редакциях негосударственных штат - это несколько человек. И каждому отслеживать эти вещи сложно", - рассказала исполнительный директор АРС-ПРЕСС Софья Дубинская.

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