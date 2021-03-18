Как в Москве проходит вакцинация пенсионеров

Что становится решающим при принятии решения сделать прививку?

Более 700 тысяч москвичей уже привились от коронавируса. Среди них много тех, кто старше 60 лет, а самому пожилому - 104 года.

К решению привиться от новой коронавирусной инфекции Арлета Акопова шла несколько месяцев. Изучала информацию о вакцинах, следила за ходом прививочной компании, расспрашивала знакомых, уже прошедших через эту процедуру. Решающим аргументом "за" стало долгожданное возобновление в столице офлайн-мероприятий для людей пенсионного возраста.

"Я сама по натуре человек очень активный, очень привыкла к разным видам спорта, к разным видам мероприятий. Очень хочется, конечно, продолжить свои занятия в нашем московском социальном центре. И, конечно, хочется, чтобы мы все привились, и чтобы мы друг друга все обезопасили. И чтобы все вошло в нормальный режим", - рассказала Арлета Акопова.

Вакцинировать людей старше 60 в Москве начали ещё в конце декабря. С тех пор, по словам медиков, процедуру удалось отрегулировать настолько хорошо, что сейчас среди сотен тысяч привитых случаев побочных эффектов - единицы.

"В настоящее время в городских поликлиниках прививают вакциной "Спутник V", которая соответствует всем критериям эффективности и безопасности. Противопоказаниями являются обострения хронических заболеваний, повышение температуры тела, острые состояния, аллергические реакции и аллергические реакции на ранее введенные вакцины", - рассказала заместитель главного врача по медицинской части Консультативно-диагностической поликлиники №121 Ольга Мамонтова.

Медик в третьем поколении София Мамышева на вакцинацию записалась, как только в Москве сняли карантин для лиц старше 65 лет. В свои 78 смело отправилась в поликлинику и утверждает, что не волновалась ни перед первым уколом три недели назад, ни сейчас - перед введением второго компонента.

"Никакой реакции не было, самочувствие было отличным, в общем, без всяких побочных явлений. Прививке я доверяю, и всегда делаю от бешенства, от столбняка сейчас взяла, от кори - надо делать нам пожилым", - говорит она.

Возможно, скоро и вакцинацию от короновируса внесут в национальный профилактический календарь, наряду с другими прививками. А пока те, кто уже привился от covid-19, помимо защиты от самого вируса, смогли оценить и другие преимущества вакцинации.

"Я почувствовал свободу! Свободу от боязни, что я заболею ковидом. Вот и вот это ощущение свободы сразу вывело меня и на выставку "Черное и белое" в РОСИЗО на Моросейке, и в галерею Шилова на концерт Елизаветы Канаузовой", - говорит Аркадий Макрецов.

А летом Аркадий Сергеевич планирует даже отправиться за границу. Сына, который живет в Канаде из-за вирусных ограничений, он не видел почти два года. В том, что его прививка поможет преодолеть ещё и барьеры, возникшие из-за эпидемии между странами, мужчина не сомневается. Остаётся лишь дождаться восстановления авиасообщения.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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