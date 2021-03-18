ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У московских врачей появился новый цифровой помощник

15:03
  • четверг
  • 18 марта 2021

Как он работает?

У столичных врачей появилась система, которая помогает оценить состояние пациентов с короновирусной инфекцией - новый цифровой помощник под названием "Ньюс2".

Когда больной поступает во временный госпиталь или клинику, ему выдают специальный браслет с QR-кодом. Медперсонал постоянно сканирует его планшетами и вводит в систему показатели -  давление, температуру, пульс, насыщение крови кислородом. Все эти данные анализирует компьютер и присваивает пациенту баллы с определенным цветовым кодом, который показывает тяжесть состояния, передает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Врачи в инфекционном отделении больницы
Врачи в инфекционном отделении больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи в инфекционном отделении больницы
Врачи в инфекционном отделении больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.