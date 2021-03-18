У московских врачей появился новый цифровой помощник

Как он работает?

У столичных врачей появилась система, которая помогает оценить состояние пациентов с короновирусной инфекцией - новый цифровой помощник под названием "Ньюс2".

Когда больной поступает во временный госпиталь или клинику, ему выдают специальный браслет с QR-кодом. Медперсонал постоянно сканирует его планшетами и вводит в систему показатели - давление, температуру, пульс, насыщение крови кислородом. Все эти данные анализирует компьютер и присваивает пациенту баллы с определенным цветовым кодом, который показывает тяжесть состояния, передает "ТВ Центр".

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