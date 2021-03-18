ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

С 20 марта закроется участок метро от "Новых Черемушек" до "Беляево"

15:10
  • четверг
  • 18 марта 2021

Работы продлятся две недели

Информация для пассажиров метро. В ближайшую субботу и на две недели будет повторно закрыт участок "Беляево" - "Новые Черёмушки" Калужско-Рижской линии. Связано это с прокладкой тоннеля Большой кольцевой линии и строительством станции "Воронцовская", сообщает "ТВ Центр".

На закрытом участке для пассажиров будут работать автобусы. Также можно воспользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями. Ограничения будут действовать и для автомобилистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Метро "Новые Черемушки"
Метро "Новые Черемушки"
Московский транспорт
Московский транспорт
Метро "Новые Черемушки"
Метро "Новые Черемушки"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.