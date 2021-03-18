С 20 марта закроется участок метро от "Новых Черемушек" до "Беляево"

Работы продлятся две недели

Информация для пассажиров метро. В ближайшую субботу и на две недели будет повторно закрыт участок "Беляево" - "Новые Черёмушки" Калужско-Рижской линии. Связано это с прокладкой тоннеля Большой кольцевой линии и строительством станции "Воронцовская", сообщает "ТВ Центр".

На закрытом участке для пассажиров будут работать автобусы. Также можно воспользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями. Ограничения будут действовать и для автомобилистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram