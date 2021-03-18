Звуковые маяки для слабовидящих установили в московском метро

Места выбирали вместе с Всероссийским обществом слепых

В метро специально для слабовидящих пассажиров установили звуковые маяки, которые помогут найти вход в вестибюль. Звук будут делать громче, если шум вокруг начнет увеличиваться, и снижать, если станет тише, передает "ТВ Центр".

Работать приборы будут с семи утра до десяти вечера. Пока такие аппараты установлены на 45 станциях, ближайших к городским социальным объектам.

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