Коммерческие перевозчики начали обучаться в тренировочных центрах Мосгортранса

Как проходят уроки и каков результат?

Водители коммерческих автобусов начали проходить обучение в тренировочных центрах Мосгортранса. Уже сегодня отличить частного перевозчика от городского довольно трудно. Нет разницы ни в цене, ни в качестве обслуживания. Но чтобы соответствовать единому стандарту, повышать квалификацию необходимо всем водителям без исключения.

Нештатная ситуация. На пути автобуса оказывается человек. Надо резко остановить машину. Однако тут есть два очень важных и сложных условия. Необходимо не только сохранить пешеходу жизнь, но и не допустить, чтобы при резком торможении пострадали пассажиры в салоне.

"Здесь было отработано экстренное торможение, с учётом того, чтобы не попадали пассажиры. То есть не только глупое нажатие педали в пол. А ещё выравнивание автобуса по определённой траектории, чтобы не было резкого изменения манёвра", - рассказал водитель автобуса Александр Кожаев.

Это лишь один из немногих элементов, которые отрабатывают водители коммерческих автобусных парков во время повышения квалификации на базе Мосгортранса. Каждый из них давно за рулём автобуса. Однако до этого момента их не учили, как вести себя в подобных ситуациях.

"Пробел естественно есть, потому что многие водители с тем, что выполняется здесь, они на линии не сталкиваются. То, что происходит здесь, это контраварийное вождение, это полоса разгона, она очень способствует и совершенствует навыки водителя", - отметил начальник гаражного отдела учебно-курсового комбината "Мосгортранс" Артур Корнеев.

Обучение происходит в два этапа – сначала теория, потом практика. В завершении обязательный экзамен. При необходимости работа на специальном тренажёре. Система новейшая и уникальная. Примерно на такой же машине обучаются лётчики гражданской и военной авиации.

Одна из новинок в обучении водителей – реалистичный тренажёр. Всё в натуральную величину. Имитируются даже неровности дороги. После такой визуализации выходить на дороги общего пользования совершенно не страшно.

Такое обучение направлено, в первую очередь, на комфорт и безопасность пассажиров. Раньше эти навыки осваивали только водители Мосгортранса. Доля этого предприятия на рынке наземных пассажирских перевозок порядка 80 процентов. Остальные же - вчерашние маршрутчики, которые сегодня выполняют госконтракт. И чтобы соответствовать стандартам, должна быть не только общая раскраска автобусов и система оплаты проезда, но и навыки водителей.

"Автобусы стали ездить быстрее, точнее соблюдать расписание, а водить их стали профессионалы. Исключена недобросовестная конкуренция между перевозчиками, что обеспечило повышение уровня безопасности и сервиса пассажиров. Сегодня практически нет границ между муниципальным транспортом и коммерческими перевозчиками", - рассказал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

По словам организаторов перевозок, сегодня отличить автобусы и уровень сервиса частного перевозчика от городской компании очень сложно. Настолько точно отработаны стандарты работы и методы их соблюдения. Пассажиры признаются, что обычно и не знают, кто обслуживает их маршрут - поездки теперь одинаково комфортны, да и по стоимости не отличаются.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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