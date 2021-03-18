ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Машину москвички арестовали за систематическую неуплату штрафов

15:29
  • четверг
  • 18 марта 2021

Автомобиль отправлен на штрафстоянку

У москвички арестовали автомобиль за систематическую неуплату штрафов, теперь иномарка может пойти с молотка, передает "ТВ Центр".

Хозяйка получила 78 уведомлений о нарушении правил парковки, все проигнорировала, в результате накопила штрафов на сумму более 400 тысяч рублей.

В ходе имущественной проверки оказалось, что на счетах нарушительницы денег нет, зато есть в собственности элитная иномарка. Сейчас судебные приставы отправили автомобиль на штрафстоянку. Если москвичка так и не погасит задолженность, дорогую легковушку продадут на торгах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Эвакуация автомобиля
Эвакуация автомобиля
Сотрудники ФСПП конфискуют автомобиль
Сотрудники ФСПП конфискуют автомобиль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.