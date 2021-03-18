Машину москвички арестовали за систематическую неуплату штрафов

Автомобиль отправлен на штрафстоянку

У москвички арестовали автомобиль за систематическую неуплату штрафов, теперь иномарка может пойти с молотка, передает "ТВ Центр".

Хозяйка получила 78 уведомлений о нарушении правил парковки, все проигнорировала, в результате накопила штрафов на сумму более 400 тысяч рублей.

В ходе имущественной проверки оказалось, что на счетах нарушительницы денег нет, зато есть в собственности элитная иномарка. Сейчас судебные приставы отправили автомобиль на штрафстоянку. Если москвичка так и не погасит задолженность, дорогую легковушку продадут на торгах.

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