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В Историческом музее открылась выставка придворного костюма

15:16
  • четверг
  • 18 марта 2021

Часть экспонатов покажут впервые

В Историческом музее открылась, пожалуй, самая роскошная выставка сезона! Костюмы и аксессуары, которые носили при Русском императорском дворе, покинули родной Эрмитаж и приехали в Москву. Часть экспонатов публика увидит впервые! Тончайшие ткани, изящная вышивка, инкрустация из драгоценных камней, множество оттенков и орнаментов. Некоторые детали расскажут о своём хозяине больше, чем его портрет.

Подробнее – в репортаже Натальи Тарасовой

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Выставка придворных костюмов
Выставка придворных костюмов
Выставка придворных костюмов
Выставка придворных костюмов
Выставка придворных костюмов
Выставка придворных костюмов
Выставка придворных костюмов
Выставка придворных костюмов
Выставка придворных костюмов
Выставка придворных костюмов
Выставка придворных костюмов
Выставка придворных костюмов
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