В Историческом музее открылась выставка придворного костюма

Часть экспонатов покажут впервые

В Историческом музее открылась, пожалуй, самая роскошная выставка сезона! Костюмы и аксессуары, которые носили при Русском императорском дворе, покинули родной Эрмитаж и приехали в Москву. Часть экспонатов публика увидит впервые! Тончайшие ткани, изящная вышивка, инкрустация из драгоценных камней, множество оттенков и орнаментов. Некоторые детали расскажут о своём хозяине больше, чем его портрет.

Подробнее – в репортаже Натальи Тарасовой

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