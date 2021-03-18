Запад приготовил Украине роль передового эшелона в войне с Россией

Возвращение Крыма сорвало планы НАТО по созданию военных баз

Украина рассматривается западными странами как передовой эшелон в возможном военном конфликте с Россией. Крым, в свою очередь, сыграет важнейшую роль в геополитическом противостоянии, считает экс-начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Юрий Балуевский.

"Сегодня Украина… рассматривается Западом как передовой эшелон в возможном военном столкновении с Россией, я говорю именно "возможном", - сказал Балуевский во время круглого стола в Совете Федерации.

Говоря о возвращении Крыма в состав России, бывший начальник Генштаба подчеркнул, что это стало "превентивным срывом" планов НАТО по созданию на южных рубежах России своих военно-морских баз.

Недавно появились сообщения о том, что более 19 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку для войны в условиях города. Это, по словам Балуевского, четыре бригады украинских вооруженных сил – подготовленные с помощью иностранных специалистов и оснащенные полученной от западных стран техникой, передает ТАСС.

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