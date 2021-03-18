ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Запад приготовил Украине роль передового эшелона в войне с Россией

12:46
  • четверг
  • 18 марта 2021

Возвращение Крыма сорвало планы НАТО по созданию военных баз

Украина рассматривается западными странами как передовой эшелон в возможном военном конфликте с Россией. Крым, в свою очередь, сыграет важнейшую роль в геополитическом противостоянии, считает экс-начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Юрий Балуевский.

"Сегодня Украина… рассматривается Западом как передовой эшелон в возможном военном столкновении с Россией, я говорю именно "возможном", - сказал Балуевский во время круглого стола в Совете Федерации.

Говоря о возвращении Крыма в состав России, бывший начальник Генштаба подчеркнул, что это стало "превентивным срывом" планов НАТО по созданию на южных рубежах России своих военно-морских баз.

Недавно появились сообщения о том, что более 19 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку для войны в условиях города. Это, по словам Балуевского, четыре бригады украинских вооруженных сил – подготовленные с помощью иностранных специалистов и оснащенные полученной от западных стран техникой, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.