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Российский омбудсмен предложил поэкспериментировать с "четырехдневкой"

13:35
  • четверг
  • 18 марта 2021

Четырехдневную рабочую неделю могут опробовать на некоторых компаниях

Идею четырехдневной рабочей недели можно протестировать на компаниях-добровольцах. С таким предложением выступил общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.

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Ранее Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавирусной инфекции возродила идею "четырехдневки", однако сделать это нужно без ущерба для экономики.

"Считаю, что для начала необходимо запустить подобный эксперимент для желающих принять участие компаний, и как минимум на год, чтобы проанализировать ситуацию в разных периодах и циклах работы. И только тогда можно будет делать какие-либо выводы, и понять, на какие организации можно распространять такой режим, а на какие нельзя", - заявил Порочкин.

Он подчеркнул, что для перехода на четырехдневную рабочую неделю необходимо тщательно проанализировать все сферы экономики при работе в подобном режиме. "Конечно, на данный момент работодатели не готовы к этому, так как не ясна ни процедура перехода, ни какие-либо подробности", - отметил Порочкин.

Он добавил, что сейчас до конца не ясно, как работодателям удастся сохранить зарплату сотрудников на уровне "пятидневки", передает РИА Новости. "Каким образом это будет осуществляться: за счет работодателя или за счет увеличения количества рабочих часов в четырех рабочих днях? Такая система может привести к потере четырех рабочих дней в месяце и снижению производительности, либо к увеличению фонда оплаты труда за счет найма дополнительного персонала. А, например, сокращение зарплаты пропорционально отработанному времени также будет негативно воспринято сотрудниками", - резюмировал омбудсмен.

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