Врачи заявили о резком росте числа жалоб на бессонницу после коронавируса

Одна из причин - стресс

Медики зафиксировали лавинообразный рост числа страдающих бессонницей пациентов за время пандемии коронавируса. Связь с непосредственным влиянием вируса на мозг пока не установлена, однако роль стресса несомненна, считает президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук Роман Бузунов.

"Если в апреле приблизительно еще запросов не было - бессонница после коронавируса, то уже к сентябрю они появились, а потом лавинообразно нарастали. И сейчас вот март 2021 года - 3-4 тысячи запросов в месяц прямо конкретно - бессонница после коронавируса", - сообщил Бузунов на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню сна.

Споры о том, повреждает ли коронавирус центры сна, еще идут – по словам врача, прямое воздействие вируса на центры, регулирующие сон, еще не доказано. Тем не менее, сам коронавирус - тяжелый психологический стресс, который вызывает тревоги, депрессии и бессонницу. Бузунов отметил, что жалуются на нарушения сна даже те, кто не болел коронавирусом – бессонница вызвана "токсическим информационным облаком", передает РИА Новости.

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