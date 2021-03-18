Следственный комитет проверит песню Манижи для Евровидения

Композицию сочти оскорбляющей достоинство русских женщин

В Следственном комитете России проведут проверку текста песни "Russian Woman" певицы Манижи. С этой композицией исполнительница намерена выступить на международном музыкальном конкурсе "Евровидение".

После победы в национальном отборе на "Евровидение-2021" на Манижу обрушилась критика. Многие не оценили песню и назвали ее "антироссийской", передает РИА Новости.

"В Следственный комитет поступило обращение общественной организации с просьбой проверить слова из песни певицы Манижи на возможные противоправные высказывания. Обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке", - заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

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