В Кремле оценили высказывания Байдена в адрес президента России

Москва учтет слова президента США при взаимодействии с Вашингтоном

Москва учтет высказывания американского лидера в адрес президента России при дальнейшем взаимодействии с Вашингтоном. Понятно, что Байден однозначно не намерен налаживать отношения с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США… Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого", - сказал представитель Кремля журналистам.

Президент США в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы. Джо Байден также ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей", напоминает ТАСС.

Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, оценил двусторонние отношения России и США как "очень плохие". Представитель Кремля отметил, что заявления в адрес России и Путина, аналогичные тем, что сделал Байден, стали новым словом во всей истории взаимоотношений двух стран.

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