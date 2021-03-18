ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле оценили высказывания Байдена в адрес президента России

13:34
  • четверг
  • 18 марта 2021

Москва учтет слова президента США при взаимодействии с Вашингтоном

Москва учтет высказывания американского лидера в адрес президента России при дальнейшем взаимодействии с Вашингтоном. Понятно, что Байден однозначно не намерен налаживать отношения с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: Россия принимает меры для защиты от новых санкций США

"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США… Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого", - сказал представитель Кремля журналистам.

Президент США в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы. Джо Байден также ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей", напоминает ТАСС.

Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, оценил двусторонние отношения России и США как "очень плохие". Представитель Кремля отметил, что заявления в адрес России и Путина, аналогичные тем, что сделал Байден, стали новым словом во всей истории взаимоотношений двух стран.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.