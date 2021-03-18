Захарова: антироссийская истерика завела США в тупик

Она отреагировала на высказывания американского президента

Соединенным Штатам нужно прекратить "ехать на антироссийской истерике" и поменять повестку, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Они, эксплуатируя антироссийскую риторику, сами себя завели во внутриполитический тупик. Нужны, наверное, новые сюжеты, наверное, новая повестка нужна. Потому что на этой антироссийской истерике больше ехать некуда, они уже приехали", - заявила дипломат эфире телеканала "Россия 1".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина "убийцей", а также пригрозил, что российский лидер "ответит" за "вмешательство" в американские выборы.

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