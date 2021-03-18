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Захарова: антироссийская истерика завела США в тупик

14:00
  • четверг
  • 18 марта 2021

Она отреагировала на высказывания американского президента

Соединенным Штатам нужно прекратить "ехать на антироссийской истерике" и поменять повестку, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Они, эксплуатируя антироссийскую риторику, сами себя завели во внутриполитический тупик. Нужны, наверное, новые сюжеты, наверное, новая повестка нужна. Потому что на этой антироссийской истерике больше ехать некуда, они уже приехали", - заявила дипломат эфире телеканала "Россия 1".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина "убийцей", а также пригрозил, что российский лидер "ответит" за "вмешательство" в американские выборы.

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