Праздничный концерт в Лужниках даст старт Дням Крыма в Москве

Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарных норм

В Москве начинаются традиционные Дни Крыма в Москве. В городе пройдут выставки и другие мероприятия, посвященные жизни и истории полуострова.

Старт мероприятиям даст 18 марта праздничный концерт в Лужниках. Со сцены выступят известные российские исполнители, в том числе Николай Басков, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Клава Кока и другие.

Кроме того, в разных точках Москвы откроются туристические шале. Там можно будет подобрать гостиницу, санаторий или здравницу для будущего отпуска, узнать об основных туристических маршрутах по Крыму, а также посмотреть выставку достопримечательностей. На Тверском бульваре откроется фотовыставка "Крым сегодня". До конца месяца горожане смогут увидеть фотографии природных, исторических и культурных достопримечательностей полуострова.

В "Зарядье" с 18 марта по 18 апреля будет работать проект "Крым. История". Посетители смогут увидеть цифровые изображения старинных карт, планов, гравюр и фотографий, которые познакомят с историей полуострова с конца XVIII и до середины XX века.

Организаторы мероприятий напоминают о необходимости соблюдения санитарных норм из-за пандемии коронавируса. Все посетители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

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