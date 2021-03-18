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Кличко объявил в Киеве тотальный локдаун

14:07
  • четверг
  • 18 марта 2021

Усиленный карантин продлится до 9 апреля

Виталий Кличко объявил в украинской столице тотальный локдаун. О введении усиленных карантинных мер с 20 марта по 9 апреля мэр Киева сообщил во время экстренно созванного брифинга.
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Кличко проинформировал журналистов, что 16 марта публично обратился в кабмин с просьбой расширить перечень ограничений для оранжевой зоны, в которой находится и Киев. В ответ украинский премьер Денис Шмыгать заявил, что предоставляет местной власти право самостоятельно реагировать на угрозу. В итоге киевский мэр решил ввести "суровые карантинные ограничения".

В ближайшие три недели в Киеве запрещена работа всех учреждений культуры и торгово-развлекательных центров. Отменяются все массовые мероприятия, в том числе спортивные соревнования. Заведения общественного питания будут работать исключительно навынос. Парикмахерские и салоны красоты — по предварительной записи, как и спортивные залы.

Как сообщалось, на Украине зафиксирован рекордный с начала года всплеск числа зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки было подтверждено 15 053 новых случая заболевания COVID-19. Правительство рассматривает возможность введения локдауна на всей территории Украины, пишет "Страна.ua".

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