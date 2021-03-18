В Грузии разгорается скандал с участником "Евровидения-2021"

Его могут отстранить от конкурса

Жители Грузии создали петицию с требованием отстранить певца Торнике Кипиани от участия в "Евровидении-2021". Причиной стали несдержанные высказывания исполнителя.

Ранее артист в Facebook грубо высказался в адрес критиков, которые не оценили его конкурсную песню "You". В результате разгорелся скандал – пользователи Сети сочли, что Кипиани упомянул "Евровидение" в негативном и оскорбительном ключе, "тем самым нанеся вред стране, участвующей в соревновании", передает Sputnik Грузия.

"Он оскорбил публику, которая выразила недовольство конкурсной песней. Торнике известен своей агрессивной и унижающей достоинство риторикой, на основании которой, чтобы сохранить имидж страны, мы обращаемся к общественному вещателю с просьбой дисквалифицировать Торнике Кипиани с конкурса Евровидение 2021 года", - отмечается в петиции.

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