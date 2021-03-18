Пашинян объявил о внеочередных парламентских выборах в Армении

Голосование пройдет 20 июня

Премьер-министр Армении объявил о внеочередных парламентских выборах. Никол Пашинян сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что голосование состоится 20 июня.

"Я провел встречу с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. В ходе встречи мы отметили, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации - досрочные парламентские выборы", - говорится в сообщении.

Пашинян сообщил, что провел консультации с президентом, а также с фракцией "Мой шаг" и лидером фракции "Просвещенная Армения" Эдмоном Марукяном. По итогам переговоров и было принято решение о необходимости внеочередных выборов.

Политический кризис в Армении продолжается. Оппозиция, несмотря на заявление Пашиняна, все так же требует отставки премьера и его команды.

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