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Путин оценил перспективы развития отношений с США

15:01
  • четверг
  • 18 марта 2021

Москва к этому готова, но на своих условия

В ходе видеоконференции по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией президент Владимир Путин затронул тему Соединенных Штатов и перспектив в отношениях между Москвой и Вашингтоном, передает ТАСС.

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Поводом послужило оскорбительное высказывание, которое глава Белого дома Джо Байден позволил себе во время телеинтервью. Тогда американский президент заявил, что Путин "заплатит" за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы в 2020 году. Кроме того, Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера "убийцей".

По словам Путина, в США во власти сегодня много честных и порядочных людей, Россия будет опираться на них. Кроме того, глава государства отметил, что в Вашингтоне хотят развивать отношения с Москвой на своих условиях. Москва, подчеркнул Путин, к этим отношениям готова, но условия все же должны быть выгодны в первую очередь для нее.

Что касается оскорблений Байдена, в ответ на них Путин пожелал американскому коллеге здоровья.

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