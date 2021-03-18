Британскую армию признали бесполезной в войне с Россией

Минобороны Великобритании провалило закупки бронетехники

Минобороны Великобритании в 1997- 2020 годы не поставило в армию ни одной новой бронемашины из основной программы закупок. В нынешнем состоянии британские войска едва ли будут полезны США в случае войны с Россией, пишет Forbes.

"А теперь представьте себе войну с Россией вдоль восточной границы НАТО. Альянс будет ожидать, что британская армия присоединится к боевым действиям. Непонятно, что британцы с их истощающимися запасами старых машин смогли бы предложить", — считает автор статьи.

Британские военные эксперты, в свою очередь, заявляют об истощении ресурсов. В частности, бывший глава генштаба ВС Великобритании генерал Ричард Даннат недавно выступил с утверждением, что закупки истребителя пятого поколения F-35B Lightning II разоряют министерство обороны страны.

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