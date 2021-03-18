Стало известно, сколько россиян скрывают свой реальный доход от супругов

Не все предпочитают рассказывать о своей зарплате

Около 15% россиян не раскрывают своей второй половинке реальный размер своей заработной платы, показал опрос портала Superjob.

При этом 8 из 10 опрошенных признались, что не скрывают информацию о заработке. Те же, кто предпочитает утаивать реальные цифры, объясняют это необходимостью личных расходов, о которых вовсе необязательно знать всем членам семьи, раздельным бюджетом или напряженными взаимоотношениями.

Отмечается, что с 2019 года число россиян, которые умалчивают о своих доходах, возросло на 3%. При этом наиболее откровенными сограждане бывают с супругами (51%), родителями (41%) и друзьями (24%). Не говорить никому предпочитают 19% респондентов.

Женщины больше мужчин открыты перед своими родителями (47% против 35% соответственно), а мужчины перед своей второй половинкой (52% против 49% соответственно), передают "Известия".

"Лишь 9% респондентов, рассказывая о своем заработке, испытывают положительные чувства. Каждый четвёртый россиянин испытывает отрицательные эмоции — 26%. В большей степени это свойственно молодежи до 24 лет — 50%", - показало исследование.

Опрос был проведен с 26 января по 27 февраля этого года, в нем поучаствовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет со всех регионов страны.

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