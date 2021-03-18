Вопрос допуска иностранных зрителей на ОИ остается нерешенным

Предстоит финальное обсуждение

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио пока так и не определились, в каком формате пройдут соревнования. Это касается в первую очередь вопроса, будут ли допущены иностранные болельщики. Как сообщило в четверг информационное агентство Kyodo, 20 марта состоится встреча оргкомитета в онлайн-формате, на которой эта тема станет главной для обсуждения.

Изначально встреча должна была состояться 22 марта, но ее сдвинули на более ранний срок. Участие примут как главы Международного олимпийского комитета, так и правительство Японии, а также администрация Токио.

Вместе с тем в материале отмечается, что решение проводить Игры без иностранных болельщиков уже по сути принято, осталось только закрепить его формально.

Согласно изначальным планам, Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на период с 23 июля по 8 августа 2021-го. Как недавно заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, о повторном переносе или отмене ОИ не идет речи не идет.

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