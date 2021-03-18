ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Тети-двойняшки плюс дяди-синхронисты равно ляльки": сестры Арнтгольц родили сыновей

15:37
  • четверг
  • 18 марта 2021

Актрисы опубликовали снимки с бирками из роддома

Актрисы Ольга и Татьяна Арнтгольц сообщили радостную новость в Instagram в день своего 38-летия. Как оказалось, еще в начале года сестры родили сыновей с разницей в несколько недель.

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев тайно поженились
"Спасибо за любовь": Богатырев трогательно обратился к Арнтгольц

В четверг обе опубликовали в соцсети снимки с бирками из роддома.

"Самые дорогие браслеты на Земле. Самые дорогие подарки. С днем рождения нас", - написала Татьяна.

"Тети-двойняшки плюс дяди-синхронисты равно ляльки", - отметила ее сестра Ольга.

Ольга Арнтгольц стала мамой в третий раз. 31 января она подарила своему супругу, режиссеру Дмитрию Петруне сына Льва. Второй ребенок Татьяны появился на свет 18 февраля. Актриса и ее муж Марк Богатырев назвали мальчика Даниилом.

В ноябре прошлого года стало известно, что артист Марк Богатырев и актриса Татьяна Арнтгольц поженились. Свадьба была тайной и скромной - знаменитости тихо отметили торжество в кругу семьи и самых близких друзей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Актрисы Ольга и Татьяна Арнтгольц
Актрисы Ольга и Татьяна Арнтгольц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.