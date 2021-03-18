"Тети-двойняшки плюс дяди-синхронисты равно ляльки": сестры Арнтгольц родили сыновей

Актрисы опубликовали снимки с бирками из роддома

Актрисы Ольга и Татьяна Арнтгольц сообщили радостную новость в Instagram в день своего 38-летия. Как оказалось, еще в начале года сестры родили сыновей с разницей в несколько недель.

В четверг обе опубликовали в соцсети снимки с бирками из роддома.

"Самые дорогие браслеты на Земле. Самые дорогие подарки. С днем рождения нас", - написала Татьяна. "Тети-двойняшки плюс дяди-синхронисты равно ляльки", - отметила ее сестра Ольга.

Ольга Арнтгольц стала мамой в третий раз. 31 января она подарила своему супругу, режиссеру Дмитрию Петруне сына Льва. Второй ребенок Татьяны появился на свет 18 февраля. Актриса и ее муж Марк Богатырев назвали мальчика Даниилом.

В ноябре прошлого года стало известно, что артист Марк Богатырев и актриса Татьяна Арнтгольц поженились. Свадьба была тайной и скромной - знаменитости тихо отметили торжество в кругу семьи и самых близких друзей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram