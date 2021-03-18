"Тети-двойняшки плюс дяди-синхронисты равно ляльки": сестры Арнтгольц родили сыновей

Актрисы опубликовали снимки с бирками из роддома
Актрисы Ольга и Татьяна Арнтгольц сообщили радостную новость в Instagram в день своего 38-летия. Как оказалось, еще в начале года сестры родили сыновей с разницей в несколько недель.
В четверг обе опубликовали в соцсети снимки с бирками из роддома.
"Самые дорогие браслеты на Земле. Самые дорогие подарки. С днем рождения нас", - написала Татьяна.
"Тети-двойняшки плюс дяди-синхронисты равно ляльки", - отметила ее сестра Ольга.
Ольга Арнтгольц стала мамой в третий раз. 31 января она подарила своему супругу, режиссеру Дмитрию Петруне сына Льва. Второй ребенок Татьяны появился на свет 18 февраля. Актриса и ее муж Марк Богатырев назвали мальчика Даниилом.
В ноябре прошлого года стало известно, что артист Марк Богатырев и актриса Татьяна Арнтгольц поженились. Свадьба была тайной и скромной - знаменитости тихо отметили торжество в кругу семьи и самых близких друзей.
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